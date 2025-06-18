Под Саратовом уже пять дней ищут девятиклассника Кирилла Ляпина

Уже пятые сутки ищут пропавшего подростка в Аткарском районе Саратовской области.

Кирилл Ляпин ушёл из дома в селе Елизаветино 13 июня и до сих пор не вернулся. По данным местных СМИ, подросток уже неоднократно уходил из дома, но всегда возвращался через 1-2 дня.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения.

Был одет: синяя футболка, чёрные шорты, тёмная ветровка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, просят сообщить в полицию по телефону 102. Поиски ребенка продолжаются.