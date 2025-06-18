Поверившая лжесиловикам «из ФСБ» саратовчанка лишилась 5 миллионов рублей

Жительница Балакова Саратовской области лишилась 5 млн рублей из-за телефонных аферистов.
52-летняя горожанка стала жертвой преступников, действовавших под видом сотрудников ФСБ.
Как сообщает областное УМВД, мошенники связались с женщиной через мессенджер и убедили ее в необходимости «защитить» свои сбережения от якобы других аферистов.
В течение двух дней потерпевшая перевела злоумышленникам около 5 миллионов рублей. О мошенничестве узнала дочь женщины, которая и настояла на обращении в полицию.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и работают над идентификацией злоумышленников.