Под Саратовом смелый водитель увел горящий КамАЗ с дороги

Вечером 27 июня в селе Ивановка Балаковского района Саратовской области произошел серьезный инцидент.

На ходу загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. Пожар начался в 17:51 на улице Гагарина, и сигнал о возгорании был оперативно передан на пульт экстренных служб.

По информации, предоставленной районной администрацией, в результате пожара сгорела кабина автомобиля. К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия выехали пожарные расчеты ПСЧ-22, которые задействовали две автоцистерны и семь человек личного состава для ликвидации возгорания.

Очевидцы происшествия сообщают, что КамАЗ загорелся во время движения. Водитель, проявив хладнокровие, успел съехать с проезжей части, что, вероятно, предотвратило дальнейшее распространение огня и возможные жертвы среди других участников дорожного движения.

Ольга Сергеева