Саратовский чиновник сходил по грибы и наварил варенья тазиками из лесной земляники

Глава Воскресенского района поделился «тихой охотой» в мессенджере MAX.

Руководитель администрации Воскресенского района Саратовской области Денис Павлов провёл минувшие выходные на природе. Чиновник, известный своей публичной активностью, отправился на так называемую «тихую охоту» и поделился результатами своего похода с подписчиками.

29 июня Павлов опубликовал в своём канале в мессенджере MAX фотографии, на которых запечатлён внушительный урожай грибов. Помимо этого, глава района показал кадры с собранной лесной земляникой и банками с вареньем, приготовленным из неё.

«Летний день — год кормит. Воскресенье с пользой», — подписал публикацию чиновник, подчеркнув практическую пользу загородного отдыха.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Денис Павлов демонстрирует свою вовлечённость в хозяйственные дела. Ранее он уже делился с аудиторией фотографиями, где вместе с коллегами сажал цветы в рамках благоустройства и лично убирал снег после непогоды.

Денис Павлов, 1980 года рождения, руководит районом с 2016 года. Он имеет два высших образования — юридическое и аграрное. В мае 2025 года был переизбран на пост главы муниципалитета.

Ольга Сергеева