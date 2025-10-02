Под Саратовом волонтеры ищут 39-летнюю Светлану Мартыненко

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разыскивает жительницу Энгельса Светлану Мартыненко 1986 года рождения.

Волонтеры сообщают, что 39-летняя женщина ушла из дома 26 сентября и перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: невысокого роста (152 см), худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в черную куртку с белым капюшоном, синюю кофту, черные спортивные штаны со светлыми полосами и темно-синие кроссовки.

Просьба ко всем, располагающим информацией о местонахождении Светланы, сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Координатор поисков: Екатерина (8-906-149-68-68).

Ольга Сергеева