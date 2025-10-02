Рядом с Саратовом в небе наблюдали редкое полярное сияние

Вечером 30 сентября в небе над Саратовской областью было зафиксировано редкое природное явление — полярное сияние.

Уникальные кадры удалось сделать местному фотографу Денису Аникину.

Как отметил автор снимков, наблюдалось преимущественно красное свечение в верхних слоях атмосферы, характерное для средних широт. Явление было слабо различимо невооруженным глазом из-за лунного света, однако сам факт его появления в саратовском небе представляет научный и наблюдательный интерес.

Фотограф подчеркнул, что интенсивность и цветовая гамма сияния значительно уступают вариантам, характерным для приполярных регионов. Тем не менее, документальное подтверждение этого атмосферного феномена в Поволжье остается ценным свидетельством.

Наталья Мерайеф