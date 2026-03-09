Под Саратовом вторую неделю марта ищут 80-летнего пенсионера в черной куртке

В Саратовской области пропал 80-летний Евгений Селиванов из поселка Сенной.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили розыск 80-летнего жителя Вольского района Евгения Селиванова. Местонахождение мужчины неизвестно с 2 марта.

Как сообщили добровольцы, пенсионер ушел из дома в поселке Сенной и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, он может находиться в Вольске.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку, камуфляжные брюки, черные ботинки и черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Селиванова, просят незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52. Также можно связаться с инфоргом поиска Мариной по номеру 89053850388.

Ольга Сергеева