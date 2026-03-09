Саратовский пенсионер отправил мошенникам «из ФСБ» свыше 3 миллионов рублей

Пенсионер из Аркадака перевёл мошенникам более 3,2 миллиона рублей, поверив в «безопасные счета».

Житель Аркадакского района лишился крупной суммы денег после серии звонков от аферистов. По информации регионального ГУ МВД, 71-летний мужчина в течение нескольких дней выполнял указания лжеспециалистов и перевёл им свыше 3,2 млн рублей.

Первое обращение к пенсионеру поступило 2 марта. Звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, будто на имя мужчины неизвестные пытаются оформить кредит в размере 900 тысяч рублей. Чтобы избежать потери средств, доверчивому гражданину предложили перевести аналогичную сумму на некий «безопасный счёт».

На следующий день пенсионер отправился в Саратов, где снял наличные. В течение нескольких дней он через банкоматы и мобильное приложение перевёл на продиктованные счета 1,46 млн рублей.

Однако звонки не прекратились. Вскоре пенсионеру сообщили о якобы новом несанкционированном кредите. Мужчина вновь поверил, взял в долг у знакомой 870 тысяч рублей и также отправил их аферистам.

После этого в разговор вступил лжесотрудник ФСБ. Он убедил жертву, что тот участвует в спецоперации по поимке преступников. Воодушевлённый пенсионер продал свой автомобиль за 885 тысяч рублей и перевёл деньги через терминал.

Когда злоумышленники попытались вновь получить деньги, мужчина наконец позвонил дочери. Та объяснила отцу, что он общался с мошенниками. К тому моменту пенсионер находился в поселке Солнечный, куда приехал по указанию аферистов. Там он и обратился в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция напоминает: при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в официальные органы по известным номерам.

Ольга Сергеева