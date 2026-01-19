Под Саратовом выставили на продажу санаторий «Синяя птица» за 165 миллионов

На рынке коммерческой недвижимости Саратовской области появилось объявление о продаже элитного оздоровительного комплекса.

Информация о лоте была размещена на одном из деловых порталов в формате «скрытой продажи», где точное название и адрес объекта раскрываются только потенциальным инвесторам после прямого запроса.

Согласно данным, объект находится в Вольском районе близ города Балаково.

При этом, по описанию и фотографиям, выставленный на торги санаторий соответствует известному комплексу «Синяя птица». Этот большой санаторный комплекс называют «жемчужиной Поволжья». В здравнице применяются такие традиционные санаторно-курортные методы лечения, как бальнеотерапия с лечебными ваннами, ингаляции, сеансы массажа и термотерапия.

В объявлении уточняется, что активный оздоровительный комплекс продолжает работу и пользуется спросом по своему профилю: на текущий сезон уже забронировано около 90% мест.

Инфраструктура «Синей птицы» включает в себя:

пятиэтажный гостиничный корпус площадью 3 800 м² с 71 номером;

шесть двухэтажных зданий, приспособленных под детский лагерь;

СПА-зону с бассейном, банными комплексами и джакузи;

отдельные здания бизнес-центра и медицинского корпуса;

ресторан, рассчитанный на 120 гостей.

Вся территория комплекса занимает площадь 2,66 гектара. Цена коммерческой собственности — 165 млн. рублей.

Напомним, «Синяя птица» была аффилирована семье бывшего губернатора Саратовской области — Павла Ипатова. А именно — его бывшей первой жене Наталье Ипатовой, работавшей при тогда еще муже в правительстве региона, а именно — в министерстве культуры.

Ольга Сергеева