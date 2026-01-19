Кофе резко подорожал в России

Цены на растворимый кофе в столице выросли на 15–20% в начале 2026 года.

За первые недели 2026 года в Москве резко выросли цены на растворимый кофе. По данным наблюдателей, стоимость банки популярного продукта увеличилась на 15–20%. Если в декабре её можно было приобрести примерно за 700 рублей, то теперь цена достигает уже 1300 рублей.

Эксперты связывают значительный рост с общемировыми тенденциями на кофейном рынке, а также с изменениями в логистических цепочках. По их прогнозам, цены на эту категорию товаров могут продолжить повышаться в ближайшее время.

В Саратовских сетевых магазинах пока еще держатся старые цены на кофе. Судя по всему, это временное явление.

Ольга Сергеева