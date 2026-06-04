Под Саратовом за 120 миллионов рублей продают мини-НПЗ

В Татищевском районе Саратовской области на продажу выставлен мини-нефтеперерабатывающий завод.

Объект функционирует с 2013 года и обладает действующей лицензией на переработку нефтепродуктов. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 15 тысяч тонн сырья в месяц. В собственности у компании находится земельный участок площадью 2 гектара, еще 1,5 гектара находятся в аренде. На территории завода размещены сливо-наливная железнодорожная эстакада, железнодорожный тупик, емкостный парк и два трансформатора. Стоимость комплекса составляет 120 миллионов рублей, однако продавцы отмечают, что цена обсуждается.

Аналогичные объекты в регионе также доступны для покупки: например, производственно-логистический комплекс в том же районе рассчитан на объем переработки до 120 тысяч тонн в год и имеет потенциал для увеличения мощностей.

Ольга Сергеева