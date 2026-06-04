Юбилей старейшей мечети губернии отметили в Верхазовке

В селе Верхазовка Дергачевского района прошли торжественные мероприятия, посвященные 185-летию села и 155-летию местной мечети.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, этот дом Аллаха является старейшим в губернии.

На праздник 31 мая собрались жители, гости из других районов, а также представители власти и духовенства, включая муфтия Саратовской области Расима-хазрата Кузяхметова и министра внутренней политики Александра Милованова.

Муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов отметил, что основателями села были служилые татары, охранявшие границы государства. В рамках праздника был установлен новый семиметровый минарет, восстановленный по инициативе местных жителей.

Известный исполнитель Ильяс Халиков порадовал собравшихся религиозными песнопениями. Торжества проходили на свежем воздухе, с фотозонами и праздничными столами, собрав более 400 человек.

Участники подчеркнули важность сохранения культурного и религиозного наследия для будущих поколений, — отметили в ДУМСО.

Наталья Мерайеф