Под Саратовом за 20 миллионов рублей продают 4-комнатную квартиру в доме 1988 года постройки

В провинциальном Вольске выставлен на продажу «миллионный» лот: цена четырёхкомнатной квартиры шокирует рынок.

На скромном рынке жилья Саратовской области случилось событие, которое местные риелторы уже окрестили сенсацией: в Вольске появился объект с ценой, сопоставимой с московскими двухкомнатными квартирами. Об этом сообщает издание «Вольск.ру».

Речь идёт о четырёхкомнатных апартаментах на улице Комсомольской, собственник которых запросил за них 20 миллионов рублей.

Как выяснило вышеупомянутое издание «Вольск.ру», продаётся просторное жильё площадью 120 квадратных метров. Дом, в котором расположена эта «драгоценность», был построен ещё в 1988 году и находится в локации у бывшего здания ДОСААФ.

Впрочем, продавцы уверены, что цена оправдана: в квартире имеется два санузла и два балкона. Но главным «козырем» для покупателя станет бонус в виде подвального помещения, оборудованного стеллажами для хранения — идеальный вариант для тех, кто устал от тесных кладовок. Сможет ли местный бизнес или залётный инвестор «потянуть» такой бюджет в Вольске — пока остаётся загадкой.

Ольга Сергеева