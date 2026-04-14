Три молодые пары заключили брак в Парке покорителей космоса под Саратовом

Гагаринское место под Саратовом стало ЗАГСом под открытым небом.

В День космонавтики 12 апреля в Парке покорителей космоса — на легендарном месте приземления Юрия Гагарина — произошло необычное событие. Здесь официально зарегистрировали брак сразу три пары. Данные подтвердили в региональном управлении по делам ЗАГС.

Торжественную церемонию провели прямо под открытым небом, среди исторического ландшафта, где больше полувека назад завершился первый полёт человека в космос. Молодожёны получили не только свидетельства о браке, но и поздравительные адреса от губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Одна из пар — Екатерина и Владимир — подошла к выбору даты особенно трепетно. Предложение руки и сердца мужчина сделал возлюбленной 23 февраля, а уже 8 марта влюблённые подали заявление в ЗАГС. Датой свадьбы они сознательно выбрали 12 апреля. В итоге их семейная история стартовала с места, которое символизирует прорыв, мечту и возвращение домой.

В поздравительных письмах от главы региона отдельно подчеркнули: решение соединить судьбы именно в этот день и именно в Парке покорителей космоса вызывает искреннее уважение. По словам организаторов, такие церемонии уже становятся доброй традицией — гагаринское место притягивает романтиков, которые не боятся масштабных символов и хотят, чтобы их любовь ассоциировалась с победой и бескрайними возможностями.

Ольга Сергеева