Под Саратовом за 25 миллионов рублей продают крупную турбазу на берегу Волги

На Волге под Саратовом продают готовый бизнес под ключ: 86 соток у воды с вечным светом.

На рынке недвижимости Энгельсского района появился необычный лот — в селе Шумейка, прямо на берегу Волги, ищет покупателя полноценный комплекс для загородного отдыха.

Главная фишка предложения — юридическая чистота и инженерная надежность. Хотя земля (86 соток живописной прибрежной территории) находится в долгосрочной аренде, все постройки на участке уже являются частной собственностью. Новому владельцу не придется переоформлять права на здания — они уже его.

Но самый жирный бонус, который выделяет объект на фоне многих баз отдыха, — это бесперебойное электричество круглый год. В эпоху перебоев с энергоснабжением в удаленных уголках это превращается в главное конкурентное преимущество. Свет здесь не отключают ни зимой, ни в пик летнего сезона.

Правда, детали продавец пока держит в секрете: точное количество жилых корпусов и перечень удобств (бани, беседки, детская зона) остаются за кадром. Похоже, потенциальному покупателю придется выезжать на место с инспекцией.

Стоимость волжской «точки невозврата» для будущего бизнеса — 25 миллионов рублей.

Ольга Сергеева