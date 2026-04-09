Стоимость реставрации здания бывшей 99-й школы в Саратове выросла до 760 млн рублей

Саратовский противочумный институт «Микроб» (Роспотребнадзор) ищет подрядчика для третьего этапа восстановления здания бывшей школы № 99 на Университетской, 44.

Начальная цена контракта — 236,5 млн рублей, аванс 40%. Работы нужно завершить до 31 августа.

Напомним, это здание передали институту в 2022 году, его разрушение длилось 16 лет. Первые два этапа реставрации выполняет саратовское ООО «Эверест-СИ» (контракты на 377,6 млн и 145,5 млн рублей). В восстановленном здании откроется научно-образовательный консорциум «Будущее биологии и медицины».

Заявки принимаются до 24 апреля, итоги подведут 8 мая.

