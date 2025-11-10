Под Саратовом за 30 миллионов продают придорожный отель с бабой Ягой

В Ровенском районе Саратовской области продается придорожный гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей.

Двухэтажное здание площадью 1600 кв. метров включает сауну, бассейн, кафе и бильярдную, а на территории расположены автосервис, мойка, шиномонтаж и весы для грузовиков.

Особенностью комплекса является парк деревянных скульптур, среди которых — животные и даже баба Яга, и музей ретро-автомобилей под открытым небом.

По словам продавца, объект полностью готов к эксплуатации и не требует ремонта.

Ольга Сергеева