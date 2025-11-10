В Саратов на турнир «Защитник» с бойцами СВО приедут легенды российского бокса

Всероссийские соревнования по боксу «Защитник» и первый Чемпионат России по дисциплине «Удар на силу» пройдут в Саратове.

Мероприятие, которое состоится с 13 по 15 ноября в спорткомплексе «Протон-Арена», организовано при поддержке Федерации бокса России, министерства спорта региона, Минобороны, Росгвардии и Следственного комитета.

Турнир, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соберет сильнейших боксеров-военнослужащих из всех федеральных округов страны.

В соревнованиях примут участие прославленные спортсмены, включая Александра Лебзяка, Дениса Лебедева и Евгения Тищенко.

Торжественное открытие запланировано на 17:00 четверга 13 ноября. Посещение всех соревновательных дней будет бесплатным для зрителей.

