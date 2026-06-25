Под Саратовом за 45 миллионов рублей продают современную теплицу с огурцами и помидорами

В поселке Карла Маркса, Энгельсского района Саратовской области, продается тепличный комплекс с земельным участком.

Площадь участка составляет 27 гектаров, из которых 1 га занято современной теплицей. Здесь выращиваются огурцы, а осенью планируют посадить томаты. За сезон рассчитывают собрать около 210–230 тонн огурцов и 130–150 тонн томатов.

Комплекс оснащен современным отопительным оборудованием: теплогенераторами и системой подогрева почвы от газового котла. Остальные гектары земли подойдут для овощеводства в открытом грунте.

Собственник готов передать технологии и обеспечить покупателей поддержкой агрономов и технологов. Стоимость объекта — 45 млн рублей. За прошедший год хозяйство получило чистую прибыль в размере 25 млн рублей.

Ольга Сергеева