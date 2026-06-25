Между Саратовом и Москвой ежедневно будет ходить двухэтажный поезд с сентября

Между Саратовом и Москвой с 14 сентября 2026 года начнёт курсировать новый ежедневный двухэтажный поезд № 9/10.

Расписание движения (по местному времени):

Саратов → Москва: отправление в 18:11, прибытие в 07:22.

Москва → Саратов: отправление в 19:08, прибытие в 10:15.

По информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, продажа билетов уже открыта. Также он сообщил, что при его поддержке в Саратове возводится новое здание железнодорожного вокзала, которое планируется открыть в апреле 2027 года.

Цены на двухэтажный поезд Саратов-Москва ничем не отличаются от цен на обычный состав. Билеты пока имеются в наличии купейные и СВ. Для льготных категорий действуют скидки.

Ольга Сергеева