Подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовской областной Думой и Народным Советом ЛНР

Во вторник, 30 сентября, в Луганске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Саратовской областной Думы и Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР).

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов подчеркнул, что оно заключено в знаковый день — в годовщину воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

«Обменяемся с коллегами законодательным опытом, будем продолжать выстраивать партнерские отношения. Недавно в Саратове заключили аналогичное соглашение с Херсонской областной Думой», – напомнил Антонов.

Также в рамках рабочей поездки делегация Саратовской областной Думы, в состав которой вошли председатель комитета по делам ветеранов, Герой России Александр Янклович и участник проекта «Наши Герои» Тимофей Сакун, передала гуманитарный груз. Он был сформирован депутатами и сотрудниками аппарата регионального парламента. Спикер облдумы подчеркнул, что военнослужащие очень ценят такую поддержку.

Помимо этого представители саратовской делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Они отстояли Родину».