Саратовцам предложили вахтовую работу в Пензе с зарплатой от 220 тысяч рублей

На портале объявлений Саратова размещено предложение о вахтовой работе на кондитерском производстве в Пензе. Компания приглашает сотрудников без опыта работы для участия в процессе глазирования шоколадных изделий.

Согласно условиям вакансии, предлагается оплата труда от 220 тысяч рублей за вахтовый период 60/30 дней. Работа предусматривает 12-часовые смены в дневное и ночное время. Для новых сотрудников гарантируется обучение и проживание в оборудованных домах со всеми удобствами.

В обязанности работников будет входить нанесение глазури на конфеты и их последующая упаковка. Э