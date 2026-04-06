Подростки из Саратова и Энгельса прикоснулись к кухне гостиничного бизнеса

Команда автономной некоммерческой организации «Всегда рядом» организовала для подростков, оказавшихся в уязвимом положении, необычный выездной урок профориентации.

Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта «ПрофОриентир: путь к успеху». Об этом рассказали в министерстве внутренней политики региона.

Экскурсия состоялась на одной из площадок сферы гостеприимства в городах Саратове и Энгельсе. То, что организаторы задумали изначально как стандартное знакомство с предприятием, быстро переросло в полноценное погружение в производственную кухню — в прямом и переносном смысле.

Ребятам предоставили редкую возможность заглянуть в цеха, где рождаются блюда, и изучить технологические цепочки изнутри. Однако главным акцентом встречи стал не просто показ процессов, а живой разговор о реальных перспективах. Подросткам подробно рассказали о возможностях трудоустройства в индустрии и построении карьерной траектории.

Для многих из них этот визит стал первой серьезной примеркой взрослой профессии. Как отметили организаторы, экскурсия помогла юным гостям сделать важный шаг к осознанному профессиональному самоопределению и почувствовать ответственность за свое будущее.

Ольга Сергеева