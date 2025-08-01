Подведены итоги конкурса военно-патриотических клубов Саратовской области



В рамках проекта ПФО «Герои Отечества» под патронатом полпреда президента Игоря Комарова завершился региональный этап конкурса. Участвовали 52 клуба из городов и сёл области, разделённые на две категории.

Победители в категории до 50 тыс. жителей:

1 место — «Патриот» (с. Тарлыковка, Ровенский р-н)

2 место — «Патриот» им. И.А. Евтеева (с. Октябрьский Городок, Татищевский р-н)

3 место — «Авангард» им. А.А. Домнина (школа №8, Аткарск) и «Бабушкинец» (п. Белоярский, Новобурасский р-н)

Победители в категории свыше 50 тыс. жителей:

1 место — «Долг» (Губернаторский колледж, Балаково)

2 место — «Патриоты» им. Ю.М. Дейнеко (школа «Патриот», Энгельс)

3 место — «Центурион» (лицей «Солярис», Саратов) и «Патриоты» (школа №16, Балашов)

Финалисты представят регион на окружном этапе проекта «Герои Отечества» в ПФО.