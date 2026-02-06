Подведены итоги направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы «ЕР»

В рамках направления большое внимание уделяется развитию городской среды и благоустройству общественных пространств, которые являются местами притяжения жителей.

За время реализации народной программы сотни общественных территорий были благоустроены в Саратовской области.

Напомним, выбор общественных территорий определяется итогами онлайн-голосования населения, которое проходит на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, либо через портал Госуслуги или с помощью волонтера. Предварительно жители называют территории, которые, по их мнению, требуют улучшения, затем определяются объекты, которые выносятся на голосование. За 5 лет голосования численность жителей, участвовавших в нем, выросло с 270 тысяч до 385 тысяч человек в 2025 году.

«Итогом реализации направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы «Единой России» стало создание современных общественных пространств, проведение благоустройства и озеленения», – подчеркнул куратор направления, депутат Саратовской областной Думы Алексей Кольцов.