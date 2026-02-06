Сергей Гладков: Об отставке главы Балашовского района

Сегодня Михаил Захаров оставляет должность главы Балашовского района. Решение вынужденное, связанное с состоянием здоровья. К сожалению, такое случается.

Отмечу, что в должности главы Михаил Иванович проявил себя как руководитель искренне радеющий за дело и переживающий за людей. За время его руководства в Балашовском районе были качественно реализованы проекты, направленные на развитие малой родины и благополучие людей. Некоторые из них осуществлены по его инициативе.

Уверен, что курс на развитие, диалог и конструктивное взаимодействие с жителями будет продолжен и новым руководством района. В рамках полномочий депутата от Балашовского района также буду делать все для этого.