Подведены итоги XII Молодёжного образовательного форума «Кампус Будущего: вместе, как один» 2026

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В городе Балаково Саратовской области завершился XII Молодёжный образовательный форум «Кампус Будущего: вместе, как один». В программе — тренинги, лекции, форсайт-сессии и проектные мастерские от экспертов. За четыре дня команды под руководством опытных наставников разработали уникальные проектные идеи, которые в финале форума презентовали членам жюри.

Более 80 студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняли активное участие в Форуме.

О Форуме и о том, чем были наполнены эти насыщенные дни, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики ПИУ РАНХиГС Антон Маркелов:

«»Кампус Будущего» — это уникальная образовательная среда, открывающая возможность первокурсникам попробовать себя в генерации новых идей, упаковке этих идей в проекты и их практической реализации в будущем. В этом году прошел XII форум, в рамках которого особый упор был сделан на развитии креативного мышления и решении стандартных задач нестандартным путем, что в результате способствовало появлению новых проектных идей. Открытый диалог со спикерами, командная работа в режиме многозадачности, форсайт-сессия, мастер-классы и командные проектные мастерские позволяют не только сформировать компетенции, необходимые для создания и управления проектами, но и способствуют развитию у участников умения работать в команде, брать ответственность за принимаемые решения, что является важным качеством для будущих профессиональных управленцев Президентской академии!».

Главными событиями от экспертов стали:

Тренинг по развитию креативного мышления от Сергея Соловьева, эксперта в индустрии дизайна и брендинга, основателя проекта «НИИ Креатива» и бюро «Heylook!». Первокурсники учились мыслить нестандартно, генерировать оригинальные идеи и находить инновационные решения задач;

Лекция кандидата физико-математических наук, профессора кафедры прикладной информатики и моделирования Алексея Мантурова , на которой ребята познакомились с применением искусственного интеллекта и современных технологичных инструментов при проработке проектных идей;

, на которой ребята познакомились с применением искусственного интеллекта и современных технологичных инструментов при проработке проектных идей; Форсайт-сессия Антона Маркелова, профессора, доктора экономических наук. Проектные команды погрузились в разработку идей: ребята определили угрозы, на основе которых выявляли возможности, проблемы и решение. Участники представили проектные решения экспертам форума, получив советы и рекомендации для дальнейшей доработки.

Финальным этапом Кампуса стала защита проектных идей перед экспертами. Была представлена 21 проектная идея по разным темам: образование, экология, наставничество, студенческая жизнь и другие. На церемонии закрытия Форума по итогам защит были определены победители конкурса проектных идей:

3 место — команды проектов «Город навыков», «Мастерская жизни» и «Фиджитал Казаки-разбойники»;

2 место — команды проектов «Шаг вперед», «СтудБот» и «Мозг +»;

1 место — команды проектов «Серия иммерсивных спектаклей «Со Стороны»», «Переплавка смыслов» и «Веб-сервис структурированных дискуссий».

«Кампус стал для меня чем-то гораздо большим, чем просто образовательный форум. Это, в первую очередь, про людей, про ту невероятную энергию, которую мы создавали вместе 24/7. Уезжаю с полным багажом новых знаний и теплом внутри», — поделился первокурсник ПИУ РАНХиГС Алексей Лиманский.

Впереди участников Кампуса ждет плодотворная работа над проектами в течение всего учебного года.

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