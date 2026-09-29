Суд оштрафовал и лишил водительских прав саратовского вице-губернатора Михаила Исаева

Михаил Исаев назвал решение суда справедливым и не будет его обжаловать.

Вице-губернатор Саратовской области прокомментировал решение суда по делу о своей автомобильной аварии.

«Решение суда считаю справедливым. Полностью с ним согласен, обжаловать его не буду. Как и говорил ранее, прошёл медицинское освидетельствование сразу после аварии в лечебном учреждении. Это является административным нарушением. Данный факт признал сразу и понесу за это наказание в рамках закона», — сказал вице-губернатор.

Напомним, ДТП с участием Исаева произошло в ночь на 31 марта 2026 года на улице Исаева в Саратове: его Chery Tiggo врезался в припаркованный Ford Focus.

Инспекторы заметили у чиновника признаки опьянения, однако медосвидетельствование он не прошёл — его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Расследование затянулось на два месяца, дело кочевало по инстанциям и в итоге было передано в Волгоградскую область.

29 сентября мировой судья Камышинского района признала Исаева виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, назначив штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1 год и 6 месяцев.

Ольга Сергеева