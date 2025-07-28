Погиб выполнявший в СВО спецзадачи боец из города Балаково Антипов Игорь

Балаковский район скорбит по погибшему герою СВО.

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб уроженец города Балаково Игорь Николаевич Антипов. 55-летний военнослужащий, родившийся в январе 1970 года в городе атомщиков, добровольно отправился защищать интересы Родины.

Трагическое известие о гибели бойца поступило 12 мая 2025 года. Игорь Антипов пал смертью храбрых при выполнении специального задания.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Церемония прощания с героем состоится 29 июля с 10:00 до 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково. Земляки отдают последний долг защитнику Отечества, чей подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков.

«Вечная память герою!» — такие слова звучат сегодня в адрес Игоря Антипова от жителей всего Балаковского района.