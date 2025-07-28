SHOT: причиной взрыва дома в Саратове мог стать суицид одного из жильцов в депрессии

Версия о самоубийстве рассматривается в деле о взрыве в Саратове

По предварительным данным, причиной разрушительного взрыва в жилом доме Саратова могло стать умышленное действие одного из жильцов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, следствие изучает версию о суициде.

Согласно информации издания, под подозрение попал 39-летний мужчина, проживавший в квартире, которая, предположительно, стала эпицентром ЧП. Он жил там с женой и ребенком, но незадолго до трагедии супруга подала на развод.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело этого мужчины. Его квартира была полностью уничтожена, отмечает SHOT.

ЧП произошло 25 июля в 10-этажке на улице Блинова. Мощный взрыв привел к обрушению части подъезда, затронув 30 квартир.

В результате трагедии погибли семь человек, включая ребенка, еще 18 пострадали. Следствие проверяет различные версии, в том числе возможность теракта. Власти региона ввели режим ЧС, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело.