Погубивший 15-летнюю девочку в Энгельсе пьяный водитель частично признал вину

В Энгельсе Саратовской области продолжается расследование смертельного ДТП, произошедшего 6 июля.

Напомним, вечером этого дня у дома № 19 по улице Краснознаменной автомобиль ВАЗ-2110 вылетел на тротуар и сбил группу людей, находившихся на остановке.

В результате происшествия 15-летняя девочка погибла на месте, а 17-летний юноша и взрослая женщина с травмами средней тяжести были госпитализированы.

По данным следствия, 30-летний водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. После наезда он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. В настоящее время суд предъявил ему обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека, с последующим оставлением места ДТП. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 5 сентября.

На допросе обвиняемый частично признал свою вину. Он подтвердил факт нарушения правил дорожного движения, однако утверждает, что употребил алкогольные напитки уже после совершения наезда. Также мужчина отрицает попытку скрыться с места происшествия, несмотря на показания свидетелей.

В рамках расследования уже назначена автотехническая экспертиза, проведена психолого-психиатрическая экспертиза, заключение по которой ожидается в ближайшее время. Одновременно выяснилось, что этот же фигурант проходит обвиняемым по другому уголовному делу — о смерти мужчины в одном из реабилитационных центров Саратова, где ему инкриминируются статьи об истязаниях и незаконном лишении свободы.