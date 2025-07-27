Саратовцев ждет солнечный понедельник без дождей и сильной жары

В понедельник 28 июля в Саратовской области ожидается комфортная летняя погода.
Согласно метеопрогнозу, осадков не предвидится, небо будет малооблачным.
Ночные температуры по районам составят от +7 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.
Однако метеорологи предупреждают о сохранении в регионе высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4-5 классы).
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность: воздержаться от разведения костров в лесах и степях, не бросать непотушенные окурки и ограничить проведение сельскохозяйственных палов.