Поисковики Саратовской области за год обнаружили останки 114 советских воинов 

Сегодня, 13 июля, на рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов обсудили деятельность поисковых отрядов в регионе.

Заместитель председатель комитета Дмитрий Лыгин подчеркнул значимость работы поисковиков. Он напомнил о принятом в этом году законе, установившем новую памятную дату «День поисковика Саратовской области».

«Поисковое движение – это большая команда неравнодушных, искренне любящих Родину людей, которые бескорыстно выполняют очень важную работу по сохранению исторической памяти», – отметил депутат.

Заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов сообщил, что на базе школ действует 103 поисковых отряда, которые ведут архивную работу и комплектуют фонды школьных музеев. Еще 15 отрядов объединяют 300 человек старшего возраста.

Как отметил заместитель председателя регионального комитета молодежной политики Петр Наливайко, в 2025 году таким поисковым отрядам удалось обнаружить останки 114 воинов.

О предстоящем областном слете поисковых отрядов рассказал председатель Совета регионального отделения «Поискового движения России» Алексей Булгаков.

Мероприятие состоится с 18 по 20 августа, по его итогам сформируют команду для участия в слете Приволжского федерального округа.

Заместитель председателя думы Сергей Овсянников подчеркнул важность работы поисковых отрядов и предложил рассмотреть возможность создания специальной программы, аккумулирующей средства, выделяемые поисковому движению.

В завершение Дмитрий Лыгин отметил, что развитию поискового движения в регионе необходимо оказывать всестороннюю помощь, чтобы хранить память о погибших бойцах.