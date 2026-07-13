Саратовская область наращивает площадь особо охраняемых природных территорий

В Саратовской области активно продолжается работа по расширению сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, только за несколько лет площадь ООПТ увеличилась до 184 тысяч гектаров, в регионе насчитывается 96 таких территорий.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Цель создания новых ООПТ — сохранение уникальных природных объектов и развитие экологического туризма. В том числе ведётся работа по расширению природного парка «Кумысная поляна» — его площадь планируется увеличить ещё на 200 гектаров.

«Мы стремимся сохранить уникальное биоразнообразие региона для будущих поколений и сделать природные достопримечательности доступными для всех. Развитие экотуризма — это не только возможность прикоснуться к природе, но и важный вклад в экономику региона», — отметили в министерстве.

Работа по сохранению особо охраняемых природных территорий и развитию экологического туризма ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева