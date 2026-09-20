Дорожная полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с пешеходом под Саратовом

Под Саратовом разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии.

Полиция Вольского района Саратовской области устанавливает очевидцев смертельной аварии, произошедшей поздним вечером 18 сентября.

Как сообщили в региональном Главке МВД, около 22:30 на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград рядом с поселком Сенной неустановленный автомобилист совершил наезд на 48-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Виновник ДТП вопреки правилам не остановился и покинул место происшествия.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах случившегося или личности водителя, связаться с ними по телефону 02 либо по номеру 8 (84593) 7-14-83.