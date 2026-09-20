В аэропортах Пензы и Саратова ночью ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу из-за ограничений на полеты пассажирских судов.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах Приволжского и Приволжского федеральных округов. Речь идет о воздушных гаванях Пензы и Саратова (аэропорт «Гагарин»).

Как уточняется в официальном сообщении ведомства, данные меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Другие подробности, включая причины введения ограничений и сроки их действия, в настоящее время не приводятся.

Ольга Сергеева