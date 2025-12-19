Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе открывается для пациентов

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Учреждение построено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. К ней будут прикреплены 20 тысяч человек, включая 5 тысяч детей.

Учреждение оснащено самым современным, в том числе тяжелым оборудованием: флюорограф, маммограф, рентгенологический аппарат, компьютерный томограф. Принимать пациентов кроме врачей общей практики и терапевтов будут и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, дерматолог, онколог, пульмонолог, эндокринолог.

В структуру поликлиники включены:

— клинико-диагностическая лаборатория;

— отделение лучевой диагностики;

— отделение медицинской профилактики;

— кабинет неотложной медицинской помощи;

— процедурный кабинет;

— прививочный кабинет.

«Шурова гора — это большой микрорайон, где учреждения такого уровня ранее не было. Тысячи жителей ездили на прием к врачу за несколько остановок. Теперь появилась современная поликлиника и для взрослых, и для детей. При этом потоки пациентов разделены. Благодаря решению Президента по модернизации первичного звена здравоохранения, жители микрорайона смогут получать медицинскую помощь рядом с домом.

В целом же на территории Саратовской области строится 5 новых поликлиник и ведется капремонт 12 учреждений. В большинстве работы уже завершены. Значительную поддержку в части модернизации сферы здравоохранения региону оказывает Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин», — отметил губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева