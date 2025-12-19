Детские сады Саратова пока не планируют закрывать на карантин

Заместитель главы саратовской мэрии по социальным вопросам Александр Блатман прокомментировал многочисленные вопросы горожан о карантинных мерах.

Чиновник пояснил, что карантин с 19 декабря действует только для организованных коллективов с постоянным составом — школ и спортивных секций. На дошкольные учреждения, где уровень заболеваемости ниже, а также на разовые мероприятия эта мера не распространяется.

Ранее было объявлено о закрытии всех муниципальных и областных школ. При этом колледжи и техникумы продолжают работу в штатном режиме.

Ольга Сергеева