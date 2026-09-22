Политолог: Избирательный процесс — это проверка на прочность

Граждане поддержали партии, которые дали ответ на внешние вызовы.

По словам профессора, завкафедрой «Политология и социология» СГТУ Татьяны Митрохиной, общий тренд избирательной кампании 2026 года задал президент Российской Федерации Владимир Путин, отметивший, что избирательный процесс – это проверка на прочность партийно-политической системы, важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия.

«По итогам выборов можно судить об очень высокой явке жителей Саратовской области на избирательные участки, о сознательной включенности в избирательный процесс и рациональном выборе кандидатов и политических партий.

Нельзя не отметить, что кандидаты в представительные органы власти оформили политическую идентичность на основе таких ценностей как справедливость, доверие, достоинство, патриотизм, сохранение традиций. В предвыборных выступлениях перед избирателями области они ясно сформулировали свои предложения по демографическому вопросу, развитию науки и образования, ценам, тарифам, цифровой политике, по жилищному строительству, развитию инфраструктуры и благоустройству.

Результаты голосования подтверждают, что саратовцы активно поддержали «Единую Россию», а также действующие парламентские партии, системно работающие в регионе.

Очевидно, что наибольшие предпочтения граждане отдали кандидатам и партиям, которые в программах и практической деятельности сумели сформулировать убедительные ответы на внешнеполитические вызовы, на вопросы социально-экономического развития и внутренней политики в непростых для нашей страны условиях», — отметила Татьяна Митрохина.