В аэропорту Саратова задерживаются утренние московские рейсы

В аэропорту Саратова задерживаются рейсы в Москву и обратно.

22 сентября в саратовском аэропорту «Гагарин» наблюдаются задержки столичных рейсов. Согласно онлайн-табло, прибытие борта авиакомпании «Россия» из Москвы перенесли на два часа — с 9:40 на 11:40. Почти на два часа опоздает и самолёт «Победы»: его ожидают в 11:30 вместо запланированных 9:50.

Обратные рейсы в Москву также отправят не по расписанию. Первый вылетит в 12:40 вместо 10:40, второй — в 12:10 вместо 10:20.

Напомним, минувшей ночью аэропорт работал в режиме ограничений. О том, что «Гагарин» временно прекратил принимать и отправлять воздушные суда, в Росавиации сообщили в 0:09. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов на фоне угрозы атаки беспилотников, о которой позднее предупредил губернатор Роман Бусаргин.

Информация о возобновлении работы аэропорта в штатном режиме появилась в 6:45.

Ольга Сергеева