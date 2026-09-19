Политолог оценил голосование в Саратове

Заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, руководитель аналитической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков дал свою оценку второму дню голосования.



«Абсолютное большинство сообщений, которые поступают в Штаб, связаны с сугубо техническими моментами, либо же наблюдатели хотят получить консультацию по спорным ситуациям, происходящим на избирательных участках. В целом, происшествий, способных повлиять на ход и результаты голосования, на избирательных участках не зафиксировано», — подчеркнул Казаков.

По словам политолога, отсутствие серьезных нарушений и провокаций на избирательных участках, как и в целом «планомерный» ход голосования, являются показателями зрелости избирательной системы нашей страны.



«Это признак стабильности внутриполитической ситуации, доверия граждан к электоральным процедурам и роста общего уровня политической культуры россиян», — отметил Казаков.