Пользователи сообщили о серьёзном сбое в работе Рунета

Вечером 6 апреля Рунет накрыл масштабный сбой: не работали банки, игры и «Госуслуги».

Проблемы в работе затронули ключевые сервисы — от банковских приложений до игровых платформ.

По данным сервиса Detector404, всплеск жалоб начался около 21:30 по московскому времени. Основной удар пришёлся на «Ростелеком» — за час зафиксировано более 4,4 тысячи обращений, а за сутки их число достигло 5 тысяч. Пользователи сообщали, что у них перестал работать проводной интернет и не открывается большинство сайтов.

Среди других пострадавших сервисов — Discord (более 4 тысяч жалоб за час), Steam, «Мир танков», Valorant, а также приложения Сбербанка, Альфа-Банка и Газпромбанка. Жаловались также на сбои в работе онлайн-кинотеатров Okko, Wink, «Кинопоиска» и «Иви».

Больше всего сообщений о проблемах поступило от жителей Самарской области, Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Брянской областей.

Позднее «Ростелеком» заявил, что причиной сбоя стала мощная DDoS-атака, которая была оперативно нейтрализована. Официальные причины происшествия не назывались.

Это уже второй крупный сбой за последние дни — 3 апреля россияне уже жаловались на проблемы с банковскими переводами и оплатой товаров картами.

Наталья Мерайеф