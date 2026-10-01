Пользуйтесь личным кабинетом «Мой газ» и получите 1000 рублей на лицевой счет 

С 1 октября по 30 ноября 2026 года «Газпром межрегионгаз Саратов» проводит для жителей региона акцию «Личный кабинет – выгодная привычка».

Участникам акции не нужно менять привычный порядок расчетов за газ: достаточно передавать показания прибора учета и оплачивать потребленный газ через Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ». За выполнение условий можно получить 1000 рублей на лицевой счет и использовать их для оплаты газа.

Чтобы принять участие в акции, в октябре и ноябре необходимо: