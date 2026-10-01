В Саратове госпитализировали сразу семь учеников Национальной татарской гимназии

В Саратове семерых учеников татарской гимназии госпитализировали после недомогания.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока что семь детей госпитализированы», — цитирует источник ТАСС.

Ранее мэрия Саратова информировала, что вечером 30 сентября несколько гимназистов пожаловались на недомогание и обратились за помощью к врачам. По данным администрации, угрозы их здоровью нет.

По предварительным данным, речь может идти о пищевом отравлении.

Ольга Сергеева