Панков помог решить вопрос с благоустройством спортплощадок в Турках

В Турках построен тротуар к спортивным площадкам на стадионе.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«С такой просьбой обратились жители в одну из встреч в районе. Вопрос строительства асфальтовой дорожки про безопасность, комфорт и сохранение спортивной инфраструктуры.

Раньше там была грунтовка, и в дождь ходить на тренировки было сложно. Более того, грязь с обуви оставалась на резиновом покрытии. Это и риск травматизма на площадке.

Отмечу, жители рады, что на стадионе созданы современные спортивные объекты с резиновым покрытием. Они появились в рамах федеральной программы. Много людей разных возрастов занимается здесь.

Асфальтовые дорожки удалось сделать до наступления непогоды. Вместе продолжим обсуждать проекты для развития Турковского района», — отметил Николай Панков.