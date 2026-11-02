Понедельник – самый популярный день для открытия вкладов

По данным ВТБ за 9 месяцев 2026 года, клиенты чаще всего открывают вклады в начале недели. На понедельник приходится и самый крупный средний чек.

Лидером по открытиям вкладов как по доле в объеме, так и по количеству оказался понедельник. На него приходится 28% от всех новых вкладов в течение недели по объему и 24% – в штуках, и самый крупный средний чек по этому продукту за все семь дней.

Каждый пятый вклад открывается во вторник – на этот день приходится 20% всех открытий вкладов. На третьем месте – среда. Несмотря на то, что доля открываемых вкладов по объему и по штукам в среду ниже, чем в два предшествующих дня (17% и 16% соответственно), средняя сумма вклада всего на 8% меньше, чем в понедельник.

Самый непопулярный день для новых вкладов – воскресенье. На конец недели приходится всего 3-5% открытий, и самый низкий средний чек – в два раза ниже, чем в понедельник.

На фоне сохранения ключевой ставки 14% вклады остаются «тихой гаванью» с фиксацией высокой доходности на определенный срок, сообщали ранее аналитики банка. В ВТБ ставки по рублевому вкладу на два месяца составляют до 14% годовых, по длинным срокам – до 13,9%. По оценкам ВТБ, за 9 месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей.