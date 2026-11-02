Школьники Саратова приняли участие в интерактивной игре «Образовательный квест РАНХиГС»

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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина прошла интерактивная игра «Образовательный квест РАНХиГС», в ходе которой старшеклассники в игровой форме смогли ближе познакомиться с направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми в Президентской академии.

Команды школьников прошли по индивидуальным маршрутам восемь увлекательных станций, которые были расположены на территории центрального кампуса Института.

К участникам квеста с приветственным словом обратилась доцент кафедры социологии и социальной политики Виктория Шацилло, которая отметила важность мероприятий, помогающих будущим абитуриентам правильно определить траекторию своего дальнейшего профессионального пути. Она пригласила ребят принять участие в открытых интеллектуальных конкурсах РАНХиГС, за победу в которых участники могут получить 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении.

По итогам Образовательного квеста призерами стали команды: МОУ «СОШ № 84» и МАОУ «Гимназия № 87». Победила в квесте команда МАОУ «Лицей «Солярис»».

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