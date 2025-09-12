Популяция копытных в саратовском заказнике выросла вдвое

Численность животных в зоологическом заказнике «Центральный» Саратовской области показала значительный рост.

По данным регионального правительства, поголовье сибирской косули увеличилось до 235 особей, а оленей — до 189.

Заказник, созданный в 2022 году на площади 35 тысяч гектаров, также сообщает о многократном увеличении популяции куниц и ондатр. На его территории полностью запрещена охота. Кроме того, губернатор Роман Бусаргин подписал постановление об обновлении нормативной базы, регулирующей деятельность охраняемой зоны.