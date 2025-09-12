В Саратове полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков

В Саратове правоохранители задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел на улице Мысникова в Кировском районе, где сотрудники ППСП обратили внимание на мужчину, соответствовавшего приметам разыскиваемого лица.

В ходе личного досмотра у 24-летнего жителя области было обнаружено и изъято более двух килограммов синтетического наркотического средства, производного N-метилэфедрона. По предварительной информации, задержанный, ранее неоднократно судимый, действовал в качестве курьера («закладчика») для теневого онлайн-магазина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мера пресечения для него избрана в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.