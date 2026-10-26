Народный артист из Саратова сыграл Великого и Ужасного

Уроженец Саратовской области Евгений Миронов сыграл Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»

Создатели сказки долго не раскрывали, кто станет исполнителем роли Гудвина, — даже в презентации ТНТ артиста объявили последним.

Миронов признался, что персонаж ему близок: «Талантливый артист, который умеет находить выход из сложных ситуаций и создавать иллюзии. Меня очень впечатлил подход создателей проекта: продумана каждая деталь, от сценария до декораций. Я с удовольствием согласился сыграть Гудвина». Продюсер Пётр Ануров назвал его талант невероятным: «Он соединил в этом образе масштаб сказочного героя и тонкость настоящего драматического артиста».

Вторая часть трилогии по мотивам сказки Александра Волкова выйдет на большой экран 1 января 2027 года. Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и Школу-студию МХАТ на курсе земляка Олега Табакова. С 2006 года он художественный руководитель Государственного театра наций, лауреат двух Госпремий, а на его счету — 135 проектов.